Под домашним арестом: Саудовская Аравия заставила президента Йемена уйти в отставку

Саудовская Аравия вынудила президента Йемена Абеда Раббо Мансура Хади сложить полномочия и передать их руководящему совету. Сейчас глава государства фактически помещен под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

В начале апреля Хади передал все свои полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь политических лидеров. О создании совета объявили по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде. В ходе этих переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена документ с положениями о передаче полномочий совету.

Теперь президент Йемена под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к телефонам. Нескольким йеменским политикам разрешено навещать Хади. Бывший пресс-секретарь Хади со своей стороны заявил, что отстранение президента от власти – это нарушение конституции Йемена.