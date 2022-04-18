Під домашнім арештом: Саудівська Аравія змусила президента Ємену піти у відставку

Саудівська Аравія змусила президента Ємену Абеда Раббо Мансура Хаді скласти повноваження і передати їх керівній раді. Зараз глава держави фактично поміщений під домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
На початку квітня Хаді передав всі свої повноваження на перехідний період президентській керівній Раді, до якої увійшли вісім політичних лідерів. Про створення Ради оголосили за підсумками міжєменских консультацій в Ер-Ріяді. В ході цих переговорів наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд вручив президенту Ємену документ з положеннями про передачу повноважень раді.
Тепер президент Ємену під домашнім арештом у своїй резиденції в Ер-Ріяді без доступу до телефонів. Кільком єменським політикам дозволено відвідувати Хаді. Колишній прес-секретар Хаді зі свого боку заявив, що відсторонення президента від влади - це порушення Конституції Ємену.
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