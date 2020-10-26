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Домашние матчи "Зари" в Лиге Европы планируют провести со зрителями

Автор: Роман Тверденко

"Заря" должна провести все три домашних матча группового этапа Лиги Европы со зрителями. Власти Запорожья готовятся к проведению игр с болельщиками.

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Об этом идет речь в постановлении Запорожского исполкома.

В нем разработан план о перекрытии дорог возле стадиона "Славутич-арена" вечером в дни домашних поединков "Зари" против "Браги", "АЕК" и "Лестера". Также указано обеспечить безопасность возле арены с учетом посещения болельщиков, а также зрителей, которые могут приехать из других стран.

Первый домашний поединок "Зари" против "Браги" уже точно состоится со зрителями. Клуб начал продажу билетов на матч, который состоится в четверг, 29 октября. На сайте "Зари" сказано, что Минздрав разрешил заполнить трибуны стадиона на 15%. В случае "Славутич-арены" это около 1700 болельщиков. Матч начнется в 19:55.

Напомним, что также на 15% разрешено заполнить трибуны на матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер", который состоится во вторник в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 19:55.

В сентябре УЕФА разрешил проводить матчи еврокубков и национальных сборных с частично заполненными трибунами с разрешения властей в каждой из стран.

Отметим, что матчи чемпионата Украины проходят при пустых трибунах после обновленных ограничений по зонам карантина, которые запрещают массовые мероприятия даже в регионах "зеленой" и "желтой" зон.

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