Футбольный матч "Шахтер" - "Интер" пройдет в Киеве со зрителями

Фото: болельщики "Шахтера" (facebook com fcshakhtar)

Министерство здравоохранения разрешило провести поединок второго тура футбольной Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Интером" (Италия) со зрителями. Матч состоится 27 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

При этом наполненность стадиона не должна превышать 15% от общей вместимости (10 507 мест - ред.). Также должны соблюдаться противоэпидемические меры.

"По результатам проведенного анализа… Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер", - сообщили в клубе.

Информация о билетах должна появиться на сайте "горняков" в ближайшее время.

Напомним, в первом туре ЛЧ "Шахтер" на выезде одержал победу над мадридским "Реалом" - 3:2. По итогам первого тура "горняки" занимают первое место в своей группе. Также в группе с дончанами "Боруссия" Менхенгладбах (Германия).

Также РБК-Украина писало, что киевское "Динамо" проиграло своей первый поединок группового этапа ЛЧ против "Ювентуса" - 0:2. Поединок проходил в Киеве при зрителях. При этом тогда разрешили заполнить 30% от общей вместимости стадиона.