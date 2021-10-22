Когда во всех домах Киева включат отопление: известна дата

"Завтра мы начнем подавать тепло. В течение недели во всех квартирах, зданиях Киева оно появится", - сказал Поворозник.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что у жителей многоквартирных домов в Киеве уже есть возможность подключиться к отоплению ранее, направив обращение теплоснабжающей компании.