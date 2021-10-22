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Когда во всех домах Киева включат отопление: известна дата

Автор: Мария Кучерявец

Подавать тепло в квартиры киевлян начнут уже завтра, 23 октября. В течение недели отопление будет уже во всех домах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в эфире Украина24.

"Завтра мы начнем подавать тепло. В течение недели во всех квартирах, зданиях Киева оно появится", - сказал Поворозник.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что у жителей многоквартирных домов в Киеве уже есть возможность подключиться к отоплению ранее, направив обращение теплоснабжающей компании.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд.

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