RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли у всіх будинках Києва увімкнуть опалення: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

Подавати тепло до квартир киян почнуть вже від завтра, 23 жовтня. Протягом тижня опалення буде вже у всіх будинках міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.

"Завтра ми почнемо подавати тепло. Протягом тижня у всіх квартирах, будівлях Києва воно з'явиться", - сказав Поворозник.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що у мешканців багатоквартирних будинків у Києві вже є можливість підключитися до опалення раніше, направивши звернення теплопостачальній компанії.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, що опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура буде нижче +8 протягом трьох діб поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезон