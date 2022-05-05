Дома горят один за другим. Из-за обстрелов Луганской области погибли минимум 5 человек

За среду, 4 мая, российские оккупанты 18 раз наносили удары по главным "артериям" Луганской области: семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь - на Попаснянскую и Горную общины, четыре на Лисичанск. Предварительно известно о 5 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших, - рассказал он. - Двое из них - мужчины из Новоивановки, которые попали под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем - мужчина из Попасной".

По словам Гайдая, это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим.

"Только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске".