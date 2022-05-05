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Будинки палають один за одним. Через обстріли Луганської області загинули мінімум 5 людей

Фото: в Луганській області від обстрілу загинули щонайменше 5 людей (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

За середу, 4 травня, російські окупанти 18 разів здійснювали удари по головним "артеріям" Луганської області: сім потужних артилерійських обстрілів росіяни спрямували на Сєвєродонецьк, ще сім - на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ. Попередньо відомо про 5 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих, - розповів він. - Двоє з них - чоловіки з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень - чоловік з Попасної".

За словами Гайдая, це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним.

"Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три - у Комишувасі, чотири - в Сєвєродонецьку, чотири - в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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