В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой

К "посылке" прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом, пишет издание. Ниже было написано: "Я довершу начатое твоим соседом...".

Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы - у него были сломаны пять ребер.

Сенатор отметил, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки.

"Я воспринимаю эти угрозы очень серьезно", - написал он на своей странице в Twitter.