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В дом сенатора США доставили пакет с неизвестным порошком и угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

В дом американского сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с белым порошком и угрозой в его адрес. ФБР и полиция Капитолия начали расследование.

Об этом сообщает Politico.

К "посылке" прилагалось изображение забинтованного Пола с приставленным к его голове пистолетом, пишет издание. Ниже было написано: "Я довершу начатое твоим соседом...".

Автор послания напоминал о нападении, которому сенатор подвергся в 2017 году со стороны своего соседа по дому в городе Боулинг-Грин Рене Бушера. Словесная перепалка между ними переросла в физическое столкновение, в результате которого Пол получил травмы - у него были сломаны пять ребер.

Сенатор отметил, что вовсе не склонен рассматривать поступившую ему угрозу в качестве чьей-то глупой шутки.

"Я воспринимаю эти угрозы очень серьезно", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, нардеп устроил драку в ресторане Черкасс и попал в больницу с разбитой головой.

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