У будинок сенатора США доставили пакет з невідомим порошком і погрозою

До "посилки" додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом, пише видання. Нижче було написано: "Я завершу почате твоїм сусідом...".

Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався в 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми - у нього були зламані п'ять ребер.

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт.

"Я сприймаю ці погрози дуже серйозно", - написав він на своїй сторінці в Twitter.