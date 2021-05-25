RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У будинок сенатора США доставили пакет з невідомим порошком і погрозою

Автор: Анастасія Рокитна

У будинок американського сенатора-республіканця Ренда Пола доставили пакет з білим порошком і погрозою на його адресу. ФБР і поліція Капітолію почали розслідування.

Про це повідомляє Politico.

До "посилки" додавалося зображення забинтованого Пола з поставленим до його голови пістолетом, пише видання. Нижче було написано: "Я завершу почате твоїм сусідом...".

Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався в 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми - у нього були зламані п'ять ребер.

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт.

"Я сприймаю ці погрози дуже серйозно", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, нардеп влаштував бійку в ресторані Черкас і потрапив до лікарні з розбитою головою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкиугрозы