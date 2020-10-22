Дом начинается с двери

Начиная ремонт, продумав дизайн помещения, просчитав смету и составив бюджет, первое, что необходимо сделать – это заказать межкомнатные и входные двери. Устанавливать их будут, конечно же, после окончания всех отделочных работ. Но изготовление дверей на заказ может занять от одного до трех месяцев. Поэтому чтобы вписаться в установленные сроки, и не превратить ремонт в бесконечное сомнительное удовольствие, необходимо позаботиться о выборе дверей заранее.

Казалось бы, что сложного: открыл каталог межкомнатных дверей на сайте, кликнул курсором в ту дверь, что посимпатичнее и, считай, вопрос закрыт. Однако, не все так просто.

Двери обязательно должны быть качественными, соответствовать функциональному значению комнаты, будь то офис или ванная, и великолепно выглядеть. Так как от внешнего вида двери зависит восприятие стиля отдельной комнаты и целого дома.

70% успеха при выборе дверей

Первое с чего нужно начать - это найти магазин, в котором работают профессионалы своего дела. То есть, люди, которые разбираются во всем богатстве ассортимента дверей, системах открывания, материалах и модных тенденциях. Консультанты, которые понимают и могут ответственно посоветовать покупателям, как с помощью дверей сделать пространство визуально больше, или же реально сэкономить заветные квадратные метры. Кроме того, что в хорошем магазине вам помогут сделать выбор максимально легко, также в нем непременно:

представлены изделия мировых и украинских лидеров по производству дверей,

оптимальная ценовая линейка, способная удовлетворить любой бюджет и покупателя,

периодически бывают выгодные акционные предложения,

предоставляются услуги по доставке и качественной установке,

клиенториентированное постпродажное обслуживание.

30% успеха – материал, из которого сделаны двери

1.Двери из массива дерева

Выбирая дверь из цельного массива древесины толщиной от 3 мм, покупатель отдает предпочтение экологичности, надежности и долговечности материала. Высокая стоимость дверей из массива компенсируется их звуко- и теплоизоляционными свойствами. Помещение, в котором установлена подобная дверь, сразу приобретает шикарный вид, уютную и теплую атмосферу.

В связи с тем, что натуральные материалы реагируют на изменение температурного режима и влажности воздуха, двери из дерева требуют регулярного ухода и поддержки необходимого климата в помещении. Высокие требования к квалификации монтажников при установке данных дверей не будет для клиента проблемой, если магазин, предоставляющий услугу, был выбран правильно.

2.Шпонированные

Шпон – это пластина из древесины толщиной от 0,02 мм. Натуральная фактура дерева, разнообразие цветов и экологичность – качества, за которые эти двери часто выбираются дизайнерами по интерьеру при оформлении жилых и офисных пространств.

Требования по уходу, схожи с требованиями по уходу за дверью из массива: необходима поддержка определенного температурного режима и влажности. Также перед установкой дверей нужно будет проанализировать их расположение относительно окон, так как материал чувствителен к попаданию прямых солнечных лучей. Одним из важных преимуществ таких дверей является их устойчивость к мелким царапинам.

3.Двери с искусственным покрытием

Для помещений с высокой проходимостью отлично подойдут двери, покрытые пленкой, толщиной от 0,02 мм. Такие двери устойчивы к мелким царапинам и не требуют поддержки специального климата в помещении. Однако, в случае сильных механических повреждений, отреставрировать дверь будет невозможно.

Большой выбор моделей и цветов, демократичные цены на межкомнатные двери с искусственным покрытием дают основание считать их неплохой альтернативой.

4.Крашенные

Огромная палитра цветов по шкале RAL – чудесная возможность создать авторский дизайн интерьера. Крашеные двери просты в уходе, устойчивы к влаге и выгоранию, однако подвержены незначительным повреждениям и царапинам.

Про выбор дверей этого типа, необходимо будет позаботиться заблаговременно, так как запах лакокрасочного покрытия сохраняется до полного высыхания изделия, а сроки сушки делают процесс изготовления относительно долгосрочным.

5.Стеклянные

Гипоаллергенные двери, способные гармонично вписаться в любой интерьер изготавливаются из стекла толщиной от 6 мм. Заказать стеклянные двери можно любого размера, важно, чтобы монтажники имели высокую квалификацию. Эти двери устойчивы к влиянию влажности, но подвержены механическим повреждениям и имеют слабую шумоизоляцию.

Зная основные характеристики материалов, из которых изготавливаются двери, каждый клиент интернет-магазина Holz.ua легко сможет выбрать именно то, что подойдет под любые, даже самые требовательные, запросы.

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