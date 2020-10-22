Будинок починається з дверей

Починаючи ремонт, продумавши дизайн приміщення, прорахувавши кошторис і склавши бюджет, перше, що необхідно зробити – це замовити міжкімнатні та вхідні двері. Встановлювати їх будуть, звичайно ж, після закінчення всіх обробних робіт. Але виготовлення дверей на замовлення може зайняти від одного до трьох місяців. Тому щоб вписатися у встановлені терміни, і не перетворити ремонт в нескінченне сумнівне задоволення, необхідно подбати про вибір дверей заздалегідь.

Здавалося б, що складного: відкрив каталог міжкімнатних дверей на сайті, клікнув курсором в ті двері, що симпатичніше і, вважай, питання закрито. Однак, не все так просто.

Двері обов'язково повинні бути якісними, відповідати функціональним значенням кімнати, будь то офіс або ванна, і чудово виглядати. Так як від зовнішнього вигляду дверей залежить сприйняття стилю окремої кімнати і цілого будинку.

70% успіху при виборі дверей

Перше з чого потрібно почати - це знайти магазин, в якому працюють професіонали своєї справи. Тобто, люди, які розбираються у всьому багатстві асортименту дверей, систем відкривання, матеріалах і модних тенденціях. Консультанти, які розуміють і можуть відповідально порадити покупцям, як з допомогою дверей зробити простір візуально більше, або ж реально заощадити заповітні квадратні метри. Крім того, що в хорошому магазині вам допоможуть зробити вибір максимально легко, також в ньому неодмінно:

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30% успіху – матеріал, з якого зроблені двері

1.Двері з масиву дерева

Вибираючи двері з цілісного масиву деревини товщиною від 3 мм, покупець віддає перевагу екологічності, надійності і довговічності матеріалу. Висока вартість дверей з масиву компенсується їх звуко - і теплоізоляційними властивостями. Приміщення, в якому встановлена подібна двері, відразу набуває шикарний вигляд, затишну і теплу атмосферу.

У зв'язку з тим, що натуральні матеріали реагують на зміну температурного режиму та вологості повітря, двері з дерева вимагають регулярного догляду і підтримки необхідного мікроклімату в приміщенні. Високі вимоги до кваліфікації монтажників при встановленні даних дверей не буде для клієнта проблемою, якщо магазин, який надає послугу, був обраний правильно.

2.Шпоновані

Шпон – це пластина з деревини товщиною від 0,02 мм. Натуральна фактура дерева, різноманітність кольорів і екологічність – якості, за які ці двері часто вибираються дизайнерами при оформленні інтер'єру житлових і офісних просторів.

Вимоги щодо догляду, схожі з вимогами по догляду за дверима з масиву: необхідна підтримка певного температурного режиму та вологості. Також перед установкою дверей потрібно буде проаналізувати їх розташування відносно вікон, так як матеріал чутливий до потрапляння прямих сонячних променів. Одним з важливих переваг таких дверей є їх стійкість до дрібних подряпин.

3.Двері з штучним покриттям

Для приміщень з високою прохідністю відмінно підійдуть двері, покриті плівкою, товщиною від 0,02 мм. Такі двері стійкі до дрібних подряпин і не вимагають підтримки спеціального клімату в приміщенні. Однак, у випадку сильних механічних ушкоджень, відреставрувати двері буде неможливо.

Великий вибір моделей і кольорів, демократичні ціни на міжкімнатні двері з штучним покриттям дають підставу вважати їх непоганою альтернативою.

4.Фарбовані

Величезна палітра кольорів за шкалою RAL – чудова можливість створити авторський дизайн інтер'єру. Фарбовані двері прості у догляді, стійкі до вологи і вигорання, однак схильні до незначних пошкоджень і подряпин.

Про вибір дверей цього типу, необхідно буде подбати завчасно, так як запах лакофарбового покриття зберігається до повного висихання вироби, а терміни сушіння роблять процес виготовлення відносно довгостроковим.

5.Скляні

Гіпоалергенні двері, здатні гармонійно вписатися в будь-який інтер'єр виготовляються із скла товщиною від 6 мм. Замовити скляні двері можна будь-якого розміру, важливо, щоб монтажники мали високу кваліфікацію. Ці двері стійкі до впливу вологості, але схильні до механічних пошкоджень і мають слабку шумоізоляцію.

Знаючи основні характеристики матеріалів, з яких виготовляються двері, кожен клієнт інтернет-магазину Holz.ua легко зможе вибрати саме те, що підійде під будь-які, навіть найвимогливіші запити.

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