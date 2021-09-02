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"Дом-монстр" на Подоле не введут в эксплуатацию. Верховный суд возобновил запрет

Автор: Мария Кучерявец

"Дом-монстр", находящийся на Нижнем Валу 27-29, на столичном Подоле не будет введен в эксплуатацию. Верховный Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которым ранее давалась возможность ввести в эксплуатацию здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутат Киевсовета Евгений Кулеб в Facebook.

"Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска", - написала она.

Как пояснила депутат, обеспечение иска заключалось в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства к эксплуатации, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта в отношении "Дома монстра" или отдельных его помещений.

Также было запрещено Государственной регистрационной службе Украины и ее структурным подразделениям в городе Киеве совершать действия, связанные с государственной регистрацией прав собственности здания "Дом монстра" и внесением, а также регистрацией в соответствующих базах данных прав на недвижимое имущество.

То есть, Северный апелляционный хозяйственный суд 08 июня 2021 года отменил указанные выше меры, но - неправомерно.

В результате чего Верховный суд признал незаконным постановление апелляционной инстанции.

Таким образом, суд, который вынес решение и имеет право его отменять, а в таком случае право остается за Хозяйственным судом г. Киева.

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