"Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію. Верховний суд поновив заборону

"Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову", - написала вона.

Як пояснила депутатка, забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об`єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку монстра" або окремих його приміщень.

Також було заборонено Державній реєстраційній службі України та її структурним підрозділам у місті Києві вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією прав власності будівлю "Будинок монстра" та внесенням та реєстрацією в відповідних базах даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто, Північний апеляційний господарський суд 08 червня 2021 року скасував зазначені вище заходи, але - неправомірно.

В результаті чого Верховний суд визнав незаконною ухвалу апеляційної інстанції.

Таким чином, суд, який виніс ухвалу і має право її скасовувати, а в такому випадку право залишається за Господарським судом м. Києва.