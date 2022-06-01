Как должны выглядеть военные конвои для зерна из Украины: объяснение Кулебы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона .

"Когда мы говорим о военной компоненте, то речь не идет о деблокаде портов. Речь идет о гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом к Одессе, чтобы напасть на нее с моря. Для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой спецоперации", - подчеркнул министр.

Кулеба также добавил, что вся эта операция должна в идеале проходить под эгидой ООН. По его словам, Украина должна быть уверена, что в момент открытия гуманитарного коридора Россия не воспользуется этим и не начнет штурм Одессы.