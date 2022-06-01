Как должны выглядеть военные конвои для зерна из Украины: объяснение Кулебы

Страны-союзники Украины должны будут обеспечить безопасность Одессы при разблокировке морского порта. Тогда экспорт зерна по Черному морю будет возможен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.
"Когда мы говорим о военной компоненте, то речь не идет о деблокаде портов. Речь идет о гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом к Одессе, чтобы напасть на нее с моря. Для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой спецоперации", - подчеркнул министр.
Кулеба также добавил, что вся эта операция должна в идеале проходить под эгидой ООН. По его словам, Украина должна быть уверена, что в момент открытия гуманитарного коридора Россия не воспользуется этим и не начнет штурм Одессы.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.
Также мы писали, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.
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