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Мы должны увеличить поставки вооружения в Украину, - министр экономики Германии

Робоет Хабек (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Европу увеличить поставки оружия в Украину. Также чиновник рекомендовал немцам экономить энергоносители, чтобы досадить Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Народ в Украине мужественно дает отпор врагу. Мы обязаны поддерживать их оружием. В то же время у нас есть ответственность не стать мишенью. Это рамки, в которых мы делаем все, что возможно", - отметил Хабек.

Министр также призвал немцев экономить энергоносители. Так, рекомендуется минимизировать использование автомобиля, а работодателям советуют по максимуму перейти на удаленный режим работы. Все эти меры направлены на снижение закупок энергоносителей у России.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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