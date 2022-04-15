Ми повинні збільшити поставки озброєння в Україну, - міністр економіки Німеччини

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну. Також чиновник рекомендував німцям економити енергоносії, щоб досадити Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю. В той самий час у нас є відповідальність не стати мішенню. Це рамки, в яких ми робимо все, що можливо", - зазначив Хабек.
Міністр також закликав німців економити енергоносії. Так, рекомендується мінімізувати використання автомобіля, а роботодавцям радять по максимуму перейти на віддалений режим роботи. Всі ці заходи спрямовані на зниження закупівель енергоносіїв у Росії.
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