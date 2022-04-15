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Ми повинні збільшити поставки озброєння в Україну, - міністр економіки Німеччини

Робоет Хабек (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну. Також чиновник рекомендував німцям економити енергоносії, щоб досадити Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю. В той самий час у нас є відповідальність не стати мішенню. Це рамки, в яких ми робимо все, що можливо", - зазначив Хабек.

Міністр також закликав німців економити енергоносії. Так, рекомендується мінімізувати використання автомобіля, а роботодавцям радять по максимуму перейти на віддалений режим роботи. Всі ці заходи спрямовані на зниження закупівель енергоносіїв у Росії.

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