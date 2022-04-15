Мы должны увеличить поставки вооружения в Украину, - министр экономики Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

"Народ в Украине мужественно дает отпор врагу. Мы обязаны поддерживать их оружием. В то же время у нас есть ответственность не стать мишенью. Это рамки, в которых мы делаем все, что возможно", - отметил Хабек.

Министр также призвал немцев экономить энергоносители. Так, рекомендуется минимизировать использование автомобиля, а работодателям советуют по максимуму перейти на удаленный режим работы. Все эти меры направлены на снижение закупок энергоносителей у России.