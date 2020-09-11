Должны разобраться компетентные органы: В СН прокомментировали интервью Богдана

В интервью, которое дал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан было много разных фантазий, предположений. Были ли там факты, должны разобраться компетентные органы.

Об этом заявил народный депутат, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения.

"Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией", - сказал он.

Кроме того Корниенко ответил, что не знает могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Напомним, экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что по его информации в киевском ресторане Sanahunt действующий председатель Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.

В связи с этими заявлениями ГБР вызвало Богдана на допрос.