Должны быть открытыми: ВОЗ сделала заявление о работе школ во время пандемии
Фото: ВОЗ сделала заявление о работе школ во время пандемии (GettyImages)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о работе школ во время пандемии. Школы должны быть открытими.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Условия для работы школ должны быть более безопасными.
"Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно. Хотя пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков", - заявили в ВОЗ.