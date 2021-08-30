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Должны быть открытыми: ВОЗ сделала заявление о работе школ во время пандемии

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Женева, Понедельник 30 августа 2021 11:21
Должны быть открытыми: ВОЗ сделала заявление о работе школ во время пандемии Фото: ВОЗ сделала заявление о работе школ во время пандемии (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о работе школ во время пандемии. Школы должны быть открытими.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Условия для работы школ должны быть более безопасными.

"Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно. Хотя пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков", - заявили в ВОЗ.

Напомним, ВОЗ призвала вводить COVID-тестирование в школах.

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