Повинні бути відкритими: ВООЗ зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії
Фото: ВООЗ зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії (GettyImages)
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії. Школи повинні бути відкритими.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
Умови для роботи шкіл повинні бути більш безпечними.
"Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок", - заявили у ВООЗ.