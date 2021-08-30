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Повинні бути відкритими: ВООЗ зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії

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Женева, Понеділок 30 серпня 2021 11:21
Повинні бути відкритими: ВООЗ зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії Фото: ВООЗ зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зробила заяву про роботу шкіл під час пандемії. Школи повинні бути відкритими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Умови для роботи шкіл повинні бути більш безпечними.

"Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно. Хоча пандемія продовжується, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок", - заявили у ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ закликала запроваджувати COVID-тестування у школах.

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