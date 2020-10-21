ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мы должны научиться жить в условиях эпидемии полтора-два года, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.

Самые читаемые новости

При этом он отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Напомним, в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу - за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусЭпидемия