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Ми повинні навчитися жити в умовах епідемії півтора-два роки, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

Начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, необхідно змінити риторику щодо того, хто повинен нести відповідальність за порушення карантину - суб'єкти господарювання або громадяни.

"Дійсно збудник з нами назавжди і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - сказав Рубан.

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При цьому він зазначив, що сьогодні є законна база щодо перевірки суб'єктів господарювання і накладення штрафів за порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, в Україні зафіксували відразу два нових антирекорди по коронавірусу - за добу виявили 6719 нових випадків захворювання і 141 смерть від COVID-19.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

Відзначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

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