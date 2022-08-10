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Должны научиться уважать границы: Кулеба призвал ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз россиянам. Сначала они должны научиться уважать международные границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала власти стран ЕС немедленно прекратить выдавать туристические визы российским гражданам.

Тем временем эстонский МИД предлагает включить в следующий пакет санкций ЕС против России запрет на выдачу виз.

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