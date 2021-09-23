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Не должно беспокоить НАТО: ЕС желает самостоятельно решать где размещать свои войска

Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз должен самостоятельно действовать и решать где размещать собственные вооруженные силы. Соответствующее заявление не должно вызывать беспокойства у НАТО, поскольку ЕС является его дополнением, а не альтернативой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля во время интервью для PBS.

"У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы... Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО", - заявил Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, расширение военных возможностей Европы не должно беспокоить НАТО, поскольку, по его мнению, она является дополнением для НАТО, а не его альтернативой.

В частности, Боррель похвалил США за операцию по эвакуации из аэропорта Кабула.

"Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула", — отметил он.

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