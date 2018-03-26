Должников по выплате алиментов направляют на общественно-полезные работы

Уже вынесено 123 решения о направлении должников на общественно-полезные работы

В разных регионах Украины злостных должников по выплате алиментов суды направляют на выполнение общественно-полезных работ. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

По ее словам, на сегодня определены новые способы привлечения к ответственности должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов более полугода. В частности, изменения в законодательстве предусматривают новое административное взыскание для неплательщика алиментов - выполнение общественно-полезных работ продолжительностью от 120 до 240 часов.

"Мы видим, что закон действует, что злостные неплательщики алиментов привлекаются к административной ответственности и принудительно идут работать. Заработанные ими средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми. Поэтому введение такого вида ответственности является бесспорно положительной и эффективной новеллой", - отметила Глущенко.

Известно, что в настоящее время органами государственной исполнительной службы направлено в суд 6 тыс. 434 протоколы об административном правонарушении и судами в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях. Уже вынесено 123 решения о привлечении злостных алиментов до исполнения должниками общественно-полезных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 100 тысячам человек, которые имеют долги по выплате алиментов, запрещен выезд заграницу.