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Интервью

Должников по выплате алиментов направляют на общественно-полезные работы

НовостиОбщество    26.03.2018 - 12:16
Фото: общественные работы (facebook.com mistonews)
Фото: общественные работы (facebook.com mistonews)

Уже вынесено 123 решения о направлении должников на общественно-полезные работы

В разных регионах Украины злостных должников по выплате алиментов суды направляют на выполнение общественно-полезных работ. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

По ее словам, на сегодня определены новые способы привлечения к ответственности должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов более полугода. В частности, изменения в законодательстве предусматривают новое административное взыскание для неплательщика алиментов - выполнение общественно-полезных работ продолжительностью от 120 до 240 часов.

"Мы видим, что закон действует, что злостные неплательщики алиментов привлекаются к административной ответственности и принудительно идут работать. Заработанные ими средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми. Поэтому введение такого вида ответственности является бесспорно положительной и эффективной новеллой", - отметила Глущенко.

Известно, что в настоящее время органами государственной исполнительной службы направлено в суд 6 тыс. 434 протоколы об административном правонарушении и судами в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях. Уже вынесено 123 решения о привлечении злостных алиментов до исполнения должниками общественно-полезных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 100 тысячам человек, которые имеют долги по выплате алиментов, запрещен выезд заграницу.

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Теги публикации: алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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