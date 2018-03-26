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Боржників з виплати аліментів направляють на суспільно-корисні роботи

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 12:16
Фото: суспільні роботи (facebook.com mistonews)
Фото: суспільні роботи (facebook.com mistonews)

Уже винесено 123 рішення про направлення боржників на суспільно-корисні роботи

У різних регіонах України злісних боржників з виплати аліментів суди направляють виконання суспільно-корисних робіт. Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає прес-служба Мін'юсту.

За її словами, на сьогодні визначено нові способи притягнення до відповідальності боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів більш як півроку. Зокрема, зміни до закону, що отримав назву ЧужихДітейНебуває,  передбачають нове адміністративне стягнення для неплатника аліментів - виконання суспільно-корисних робіт тривалістю від 120 до 240 годин.

"Ми бачимо, що закон діє, що злісні неплатники аліментів притягуються до адміністративної відповідальності та примусово йдуть працювати. Зароблені ними кошти направляються на погашення заборгованості перед власними дітьми. Тож запровадження такого виду відповідальності є безперечно позитивною і ефективною новелою", - зазначила Глущенко.

Відомо, що наразі органами державної виконавчої служби направлено до суду 6 тис. 434 протоколи про адміністративне правопорушення і судами у Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській та інших областях. Уже винесено 123 рішення про притягнення злісних аліментів до виконання боржниками суспільно-корисних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 100 тисячам осіб, які мають борги по виплаті аліментів, заборонено виїзд закордон.

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Теги публікації: алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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