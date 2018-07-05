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Интервью

С должников по алиментам с начала года взыскали 1,9 млрд гривен, - Минюст

НовостиОбщество    05.07.2018 - 14:54
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В прошлом году в течение 12 месяцев было взыскано 2,4 млрд гривен долгов по алиментах

По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов стянуты силами госисполнительной службы. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы в І полугодии 2018 года" сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Реформа исполнительного производства является приоритетной. Мы недавно решили вопрос с нашей публичностью. Два месяца назад было подписано распоряжение о ежемесячном отчете о работе. Хочу сообщить, что на первое полугодие мы создали реестр должников по уплате алиментов, он является открытым. Кроме этого, мы создали путеводитель "Я имею право" и паспорт реформ о принудительном исполнении судебных решений", - сообщила она.

По словам Глущенко, в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен алиментов. Также заместитель министра рассказала о новациях, которые стартовали с 6 февраля 2018 года относительно алиментов.

"Мы начинали с 500 тысяч производств. По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов стянуты силами госисполнительной службы. Для примера - в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен", - добавила она.

Напомним, согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.

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Теги публикации: Министерство юстиции Украины, алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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