С должников по алиментам с начала года взыскали 1,9 млрд гривен, - Минюст

В прошлом году в течение 12 месяцев было взыскано 2,4 млрд гривен долгов по алиментах

По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов стянуты силами госисполнительной службы. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы в І полугодии 2018 года" сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Реформа исполнительного производства является приоритетной. Мы недавно решили вопрос с нашей публичностью. Два месяца назад было подписано распоряжение о ежемесячном отчете о работе. Хочу сообщить, что на первое полугодие мы создали реестр должников по уплате алиментов, он является открытым. Кроме этого, мы создали путеводитель "Я имею право" и паспорт реформ о принудительном исполнении судебных решений", - сообщила она.

По словам Глущенко, в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен алиментов. Также заместитель министра рассказала о новациях, которые стартовали с 6 февраля 2018 года относительно алиментов.

"Мы начинали с 500 тысяч производств. По состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд грн алиментов стянуты силами госисполнительной службы. Для примера - в прошлом году было взыскано 2,4 млрд гривен", - добавила она.

Напомним, согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.