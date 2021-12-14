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Должна быть с чипом. Где купить новогоднюю елку в Киеве

Автор: Ирина Гамерская

Продажа новогодних елок в Киеве официально стартует с 15 декабря. Всего в городе будет около 200 локаций, где можно будет купить елку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В КГГА призвали киевлян покупать елки только на официальных ярмарках, которые будут работать до 31 декабря. По всему городу будет размещено 187 локаций, с полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Что касается цены, то на официальных точках продаж стоимость елки будет составлять от 150 до 500 гривен.

Также есть требования к работе ярмарки:

  • все елки должны быть чипированы или иметь этикетки. В чипе содержится вся информация о дереве;
  • территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;
  • локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности и режиме работы;
  • должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и стоимость погонного метра.

Кроме того, в КГГА сообщили, что на 18 декабря запланировано открытие главной елки города на Софийской площади. Также новогодние локации будут работать на Подоле и возле Арки дружбы народов.

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