Должна быть с чипом. Где купить новогоднюю елку в Киеве

Продажа новогодних елок в Киеве официально стартует с 15 декабря. Всего в городе будет около 200 локаций, где можно будет купить елку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
В КГГА призвали киевлян покупать елки только на официальных ярмарках, которые будут работать до 31 декабря. По всему городу будет размещено 187 локаций, с полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Что касается цены, то на официальных точках продаж стоимость елки будет составлять от 150 до 500 гривен.
Также есть требования к работе ярмарки:
Кроме того, в КГГА сообщили, что на 18 декабря запланировано открытие главной елки города на Софийской площади. Также новогодние локации будут работать на Подоле и возле Арки дружбы народов.