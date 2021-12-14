RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повинна бути з чіпом. Де купити новорічну ялинку в Києві

Автор: Ирина Гамерская

Продаж новорічних ялинок в Києві офіційно стартує з 15 грудня. Всього в місті буде близько 200 локацій, де можна буде купити ялинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА закликали киян купувати ялинки тільки на офіційних ярмарках, які працюватимуть до 31 грудня. По всьому місту буде розміщено 187 локацій, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Що стосується ціни, то на офіційних точках продажів вартість ялинки становитиме від 150 до 500 гривень.

Також є вимоги до роботи ярмарку:

  • всі ялинки повинні бути чіповані або мати етикетки. У чіпі міститься вся інформація про дерево;
  • територія ярмарку повинна бути обов'язково огороджена;
  • локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності та режим роботи;
  • повинна бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева і вартість погонного метра.

Крім того, в КМДА повідомили, що на 18 грудня заплановано відкриття головної ялинки міста на Софійській площі. Також новорічні локації працюватимуть на Подолі та біля Арки Дружби народів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївНовий рік