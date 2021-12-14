Повинна бути з чіпом. Де купити новорічну ялинку в Києві

У КМДА закликали киян купувати ялинки тільки на офіційних ярмарках, які працюватимуть до 31 грудня. По всьому місту буде розміщено 187 локацій, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Що стосується ціни, то на офіційних точках продажів вартість ялинки становитиме від 150 до 500 гривень.

Також є вимоги до роботи ярмарку:

всі ялинки повинні бути чіповані або мати етикетки . У чіпі міститься вся інформація про дерево;

. У чіпі міститься вся інформація про дерево; територія ярмарку повинна бути обов'язково огороджена;

локація повинна містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності та режим роботи;

повинна бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева і вартість погонного метра.

Крім того, в КМДА повідомили, що на 18 грудня заплановано відкриття головної ялинки міста на Софійській площі. Також новорічні локації працюватимуть на Подолі та біля Арки Дружби народів.