Доля застарілого житлового фонду частково залежатиме від ухвалення нового законодавства, - Шуляк

За її словами, деякі українські міста мають до 50% застарілого житлового фонду. Загалом кількість такого житла по Україні, за останніми даними, зібраними до війни, сягає понад 30 тисяч об’єктів, з них понад 10 тисяч припадає на "хрущовки". Тому сьогодні у комітеті з містобудування вже готують законопроєкт про реновацію, щоб впровадити сучасні норми під час модернізації застарілого житла. Його розраховують провести через перше читання у сесійній залі до кінця поточного року.

"Нові підходи в житловій політиці країни мають вирішувати як актуальні виклики, спричинені війною, так і старі, які ігнорувалися десятиліттями. Наприклад, програма єВідновлення вирішує нагальні проблеми із пошкодженим чи зруйнованих внаслідок російської агресії житлом, але для системних змін потрібні нові закони, як-от "Про основні засади житлової політики". Підхід до планування міст має бути комплексним та сфокусованим на якісній соціальній інфраструктурі", - наголосила Шуляк.

За її словами, профільний комітет вже готує законопроєкт про реновацію "хрущівок", але його проведення у першому читанні через сесійну залу залежатиме від того, наскільки успішним буде ухвалення рамкового законопроєкту про основні засади житлової політики, оскільки вони взаємоповʼязані

Вона додала, що з необхідністю модернізації застарілого житлового фонду стикаються більшість урбанізованих держав сучасного світу. Вибір моделей, механізмів, інструментів в тій чи іншій країні залежить як від масштабу самої проблеми, так і від рівня розвитку економіки держави та її соціальної орієнтації.

Тому і Україні слід розробляти свій варіант вирішення проблеми застарілого житла, водночас беручи до уваги досвід ЄС, як це відбувалося на прикладі законопроєкту "Про основи житлової політики.

Шуляк підкреслила, що в країнах ЄС програма ліквідації будівель з незадовільними умовами проживання передбачає низку субсидій домовласнику на знесення та реконструкцію зношеного житла, а сама реконструкція здійснюється переважно без виселення чи відселення мешканців із максимально можливим дотриманням їм нормальних побутових умов.

"В Україні можливим сценарієм вирішення проблеми застарілого житла також можуть бути надбудови додаткових поверхів та мансард, реконструкція будинку без відселення мешканців і енергозбереження за рахунок проведення модернізації інженерного обладнання", - резюмувала голова комітету з містобудування.