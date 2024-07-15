Судьба устаревшего жилищного фонда будет частично зависеть от принятия нового законодательства, - Шуляк

По ее словам, некоторые украинские города имеют до 50% устаревшего жилищного фонда. В общей сложности количество такого жилья по Украине, по последним данным, собранным до войны, достигает более 30 тысяч объектов, из них более 10 тысяч приходится на "хрущевки". Поэтому сегодня в комитете по градостроительству уже готовят законопроект о реновации, чтобы внедрить современные нормы при модернизации устаревшего жилья. Его рассчитывают провести по первому чтению в сессионном зале до конца текущего года.

"Новые подходы в жилищной политике страны должны решать как актуальные вызовы, вызванные войной, так и старые, которые игнорировались десятилетиями. Например, программа есть Восстановление решает срочные проблемы с поврежденным или разрушенным вследствие российской агрессии жильем, но для системных изменений нужны новые законы, как- "Об основных принципах жилищной политики". Подход к планированию городов должен быть комплексным и сфокусированным на качественной социальной инфраструктуре", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, профильный комитет уже готовит законопроект о реновации "хрущевок", но его проведение в первом чтении через сессионный зал будет зависеть от того, насколько успешным будет принятие рамочного законопроекта об основных принципах жилищной политики, поскольку они взаимосвязаны.

Она добавила, что с необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и уровня развития экономики государства и его социальной ориентации.

Поэтому и Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, в то же время принимая во внимание опыт ЕС, как это происходило на примере законопроекта "Об основах жилищной политики".

Шуляк подчеркнула, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

"В Украине возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья также могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования", - резюмировала председатель комитета по градостроительству.