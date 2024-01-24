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"Доля України - в руках Заходу": глава Міноборони Британії закликав збільшити допомогу ЗСУ

Фото: міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цей рік може стати визначальним у тому, як далі складеться доля України, і це значною мірою залежить від підтримки західних союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса у його колонці для Politico.

"Путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України - у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести", - наголосив Шаппс.

Він зазначив, що Росія збільшує витрати на війну і не турбується про те, скільки ще своїх військових покладе на фронті.

Міністр наголосив, що не можна допустити, щоб диктатор Володимир Путін переміг у цій війні. Адже це тільки додасть йому сил, поставивши інші східноєвропейські країни "під приціл Росії".

"Не повинно бути жодних коливань. Жодних коливань. Жодного очікування, щоб подивитися, в який бік подує вітер. Путін вірить, що Захід можна вимотати. Він вважає, що нам не вистачає стратегічного терпіння. І ми маємо довести, що він помиляється", - додав Шаппс.

Він також нагадав про підтримку, яку Британія вже надала Україні, а також про підписання "історичної угоди" прем’єром Ріші Сунаком та українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти", - зазначив глава британського Міноборони.

Угода між Британією та Україною

Нагадаємо, 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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