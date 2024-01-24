"Судьба Украины - в руках Запада": глава Минобороны Британии призвал увеличить помощь ВСУ

"Путин считает, что Запад можно "вымотать". Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины - в руках Запада. И мы не можем их подвести", - подчеркнул Шаппс.

Он отметил, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте.

Министр подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы диктатор Владимир Путин победил в этой войне. Ведь это только придаст ему силы, поставив другие восточноевропейские страны "под прицел России".

"Не должно быть никаких колебаний. Никаких колебаний. Никакого ожидания, чтобы посмотреть, в какую сторону дует ветер. Путин верит, что Запад можно изматывать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он ошибается", - добавил Шаппс.

Он также напомнил о поддержке, которую Британия уже предоставила Украине, а также о подписании "исторического соглашения" премьером Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Меседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", - отметил глава британского Минобороны.

Соглашение между Британией и Украиной

Напомним, 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.