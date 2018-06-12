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Доля неработающих кредитов осталась на уровне марта 2017 года, - отчет НБУ

НовостиФинансы    12.06.2018 - 16:20
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

В то же время регулятор констатирует оживление кредитования корпоративного сектора

Несмотря на ряд успешно проведенных банками реструктуризаций проблемной задолженности, доля неработающих кредитов в большинстве секторов экономики осталась на уровне конца марта 2017 года. Об этом свидетельствует Отчет о финансовой стабильности, обнародованный Национальным банком Украины.

"В течение последних трех лет финансовое состояние бизнеса улучшалось, рентабельность в реальном секторе пока превышает докризисный уровень. Однако кардинальных изменений качества корпоративных кредитных портфелей не наблюдается", - говорится в отчете.

Проблема неработающих кредитов больше присуща большим заемщикам и крупнейшим бизнес-группам. Отдельные группы дальше не обслуживают собственные долги, даже если их финансовое состояние существенно улучшается. Слабая судебная система и отсутствие действенного законодательного механизма решения проблем с неработающими долгами формируют высокий уровень недоверия между банками и компаниями реального сектора. Это заставляет банки очень осторожно оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков.

"Без учета группы "Приват" у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп - 82%. С "Приватом" -  93%... Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах - должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", - отмечает заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Впрочем, банки охотно кредитуют качественных заемщиков: по оценкам НБУ, кредиты компаниям, которые не допускали дефолтов, растут темпами свыше 20% г/г.

Напомним, Кабинет министров просит Верховную раду рассмотреть законопроект о требованиях к кредиторам.

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Теги публикации: кредит, отчет, реструктуризация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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