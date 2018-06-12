Частка непрацюючих кредитів залишилася на рівні березня 2017 року, - звіт НБУ

В той же час регулятор констатує пожвавлення кредитування корпоративного сектора

Незважаючи на ряд успішно проведених банками реструктуризацій проблемної заборгованості, частка непрацюючих кредитів в більшості секторів економіки залишилася на рівні кінця березня 2017 року. Про це свідчить Звіт про фінансову стабільність, оприлюднений Національним банком України.

"Протягом останніх трьох років фінансовий стан бізнесу поліпшувалося, рентабельність у реальному секторі поки перевищує докризовий рівень. Проте кардинальних змін якості корпоративних кредитних портфелів не спостерігається", - йдеться у звіті.

Проблема непрацюючих кредитів більше притаманна великим позичальникам і найбільшим бізнес-групам. Окремі групи далі не обслуговують власні борги, навіть якщо їх фінансовий стан істотно поліпшується. Слабка судова система і відсутність дієвого законодавчого механізму вирішення проблем з непрацюючими боргами формують високий рівень недовіри між банками і компаніями реального сектору. Це змушує банки дуже обережно оцінювати платоспроможність потенційних позичальників.

"Без урахування групи" Приват "у нас частка проблемної заборгованості ТОП-5 бізнес-груп - 82%. З" Приватом "- 93% ... Дуже багато кредитів у нас сконцентровано і доводиться або на великих позичальників, або на найбільші бізнес- групи. І саме в найбільших бізнес-групах - боржниках України зафіксована найгірша платіжна дисципліна ", - відзначає заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз.

Втім, банки охоче кредитують якісних позичальників: за оцінками НБУ, кредити компаніям, які не допускали дефолтів, ростуть темпами понад 20% р/р.

Нагадаємо, Кабінет міністрів просить Верховну раду розглянути законопроект про вимоги до кредиторів.