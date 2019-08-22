Доля безналичных операций с платежными картами достигла 50%

Доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2019 года выросла на 4,3% до составила 49,4%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, объем безналичных операций составил 823,2 млрд грн, операций по снятию денег в банкоматах - 843,7 млрд грн.

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам первого полугодия 2019 года свидетельствует, что на по объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту - 40,5% (на 333,6 млрд грн).

Напомним, что Украинские банки по состоянию на 1 июля 2019 года эмитировали 63,2 млн шт. платежных карт, что на 6,0% больше, чем на начало года. Количество держателей платежных карт достигла 42,6 млн человек. Таким образом, количество платежных карточек в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,5 шт., активных - 0,9 шт.

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.