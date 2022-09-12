Доллары есть? В НБУ сделали важное заявление о покупке валюты
Сегодня, 12 сентября, НБУ совершил сразу две операции с банками по обмену наличной валюты на безналичную. В пределах первой он предложил банкам 100 млн долларов, второй – еще 100 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
По обмену долларов США участие приняли 11 из 14 системно важных банков, финансовыми учреждениями была востребована вся сумма. По обмену евро участие приняли 7 банков из 14 системно важных, в результате они обменяли 72 млн евро.
Следовательно, в ближайшие дни банки пополнят кассы дополнительной наличной валютой, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов.
Напомним, что соответствующие операции позволят решить проблему с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, связанной с определенными логистическими сложностями при поставке наличной валюты из-за рубежа в условиях полномасштабной войны.
Меньший спрос банков на наличные евро по сравнению с предложенным Национальным банком объемом уже свидетельствует о постепенном решении такой проблемы. Национальный банк также предоставил рекомендации украинским банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты. Это минимизирует риски возникновения схожих ситуаций в будущем.
В НБУ также отметили, что подкрепление Нацбанком касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины.
Напомним, что в НБУ назвали причину дефицита валюты в кассах банков. В большинстве финучреждений она вызвана временными логистическими трудностями.
Также сообщалось, что Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками.
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