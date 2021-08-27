Доллар значительно подорожал. НБУ установил курс на 28 августа

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 26,929 гривен за 1 доллар (+0,1546 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 26,7744 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после падения до минимума более чем за год.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,63 гривен за евро.