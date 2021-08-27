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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

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Украина, Пятница 27 августа 2021 10:13
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,63 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,6142 - 31,6323 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару 26 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 31,5332- 31,5568 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет четвертый день подряд после падения до годового минимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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