Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,63 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,6142 - 31,6323 грн/евро, российский рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль. Напомним, торги по доллару 26 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 31,5332- 31,5568 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.