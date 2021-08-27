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Доллар значительно подорожал. НБУ установил курс на 28 августа

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Украина, Пятница 27 августа 2021 16:32
Доллар значительно подорожал. НБУ установил курс на 28 августа Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 26,929 гривен за 1 доллар (+0,1546 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 26,7744 гривен за 1 доллар.

Доллар значительно подорожал. НБУ установил курс на 28 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после падения до минимума более чем за год.

Доллар значительно подорожал. НБУ установил курс на 28 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,63 гривен за евро.

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