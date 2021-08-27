Долар значно подорожчав. НБУ встановив курс на 28 серпня

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар (+0,1546 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 26,7744 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)