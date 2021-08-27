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Долар значно подорожчав. НБУ встановив курс на 28 серпня

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 16:32
Долар значно подорожчав. НБУ встановив курс на 28 серпня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар (+0,1546 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 26,7744 гривень за 1 долар.

Долар значно подорожчав. НБУ встановив курс на 28 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Долар значно подорожчав. НБУ встановив курс на 28 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,63 гривень за євро.

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