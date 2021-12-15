Долар знову вище 27 гривень. НБУ підняв курс відразу на 20 копійок
Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року підняв офіційний курс до позначки 27,19 гривень за долар. Це майже на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,196 гривень за 1 долар (+0,1975). При цьому курс долара на 15 грудня становить: 26,9985 гривень за 1 долар.
Фото: курси валют на 16 грудня
Таким чином, курс долара знову перевищив позначку 27 гривень після того, як з початку тижня торгувався нижче неї.
Фото: динаміка курсу долара
Міжбанк
Сьогодні міжбанк відкрився зростанням курс долара у продажу до позначки 27,14 гривень. Протягом дня тенденція подорожчання американської валюти продовжилася, і за годину до закриття сесії долар торгується на рівні 27,22 гривень.
Прогноз
Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в наступному році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому він залежатиме відразу від декількох факторів, а нова загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.