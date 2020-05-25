Доллар снизился на межбанке после резкого роста

Курс доллара на межбанке в продаже 25 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,28 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 29,2667 - 29,2858 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8650 26,8850 EUR/UAH 29,2667 29,2858 RUB/UAH 0,3744 0,3749

Торги по доллару на межбанке 22 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Наличный рынок

В то же время в обменных пунктах Украины 21 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,01 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 29,37 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,73 (26,65 - 22 мая), продажи - 27,01 (26,92 - 22 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,91 - 22 мая), продажи - 29,37 (29,40 - 22 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,29 (3,25 - 22 мая), продажи 3,77 (3,72 - 22 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,87 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 мая установлен на таком уровне: 26,8742 гривен за 1 доллар (+0,1186 грн). При этом курс доллара на 25 мая составляет 26,7556 гривен за 1 доллар.