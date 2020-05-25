Долар знизився на міжбанку після різкого зростання

Курс долара на міжбанку в продажу 25 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,28 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8650 - 26,8850 грн/долар, євро 29,2667 - 29,2858 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8650 26,8850 EUR/UAH 29,2667 29,2858 RUB/UAH 0,3744 0,3749

Торги по долару на міжбанку 22 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,9000 грн/долар, євро 29,2612 - 29,3048 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Готівковий ринок

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,01 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 29,37 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,73 (26,65 - 22 травня), продажу - 27,01 (26,92 - 22 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,91 - 22 травня), продажу - 29,37 (29,40 - 22 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,29 (3,25 - 22 травня), продажу 3,77 (3,72 - 22 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 26,8742 гривень за 1 долар (+0,1186 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 26,7556 гривень за 1 долар.