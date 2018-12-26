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Долар знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    26.12.2018 - 10:46
Долар знизився на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,35 грн/долар, курс купівлі до 27,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,15 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,3000 - 27,3500 грн/долар, євро 31,1001 - 31,1543 грн/євро, російський рубль 0,3945 - 0,3954 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,3000    27,3500

EUR/UAH     31,1001    31,1543

RUB/UAH     0,3945       0,3954

Долар знизився на міжбанкуНагадаємо, 21 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 31,2236 - 31,2551 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив офіційний курс долара на 26 грудня Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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