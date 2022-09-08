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Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 8 сентября

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 12:01
Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 8 сентября Фото: курс доллара вырос на 40 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 40,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (39,80 - 7 сентября)
  • продажа - 41,05 грн (40,65 - 7 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,30 - 7 сентября),
  • продажа - 40,80 грн (40,40 - 7 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 7 сентября),
  • продажа - 8,55 грн (8,50 - 7 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 сентября составляет 36,1371 гривен за евро (-0,1499 грн).

Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 8 сентября

Напомним, Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками.

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