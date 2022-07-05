Доллар резко подешевел: актуальные курсы в Украине на 5 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 35,35 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 36,90 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,00 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 34,60 (34,70 - 4 июля),

продажа - 35,35 грн (35,50 - 4 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 35,65 (36,00 - 4 июля),

продажа - 36,90 (37,15 - 4 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,80 (7,80 - 4 июля),

продажа - 8,00 грн (8,00 - 4 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 5 июля составляет 30,5816 гривен за евро (+0,0556 гривен).