Долар різко подешевшав: актуальні курси в Україні на 5 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 35,35 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 36,90 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 34,60 (34,70 - 4 липня),

продаж - 35,35 грн (35,50 - 4 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 35,65 (36,00 - 4 липня),

продаж - 36,90 (37,15 - 4 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,80 (7,80 - 4 липня),

продаж - 8,00 грн (8,00 - 4 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 5 липня становить 30,5816 гривень за євро (+0,0556 гривень).