Долар різко подешевшав: актуальні курси в Україні на 5 липня
В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 35,35 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 36,90 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,60 (34,70 - 4 липня),
- продаж - 35,35 грн (35,50 - 4 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 35,65 (36,00 - 4 липня),
- продаж - 36,90 (37,15 - 4 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,80 (7,80 - 4 липня),
- продаж - 8,00 грн (8,00 - 4 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 5 липня становить 30,5816 гривень за євро (+0,0556 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності
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