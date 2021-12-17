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Долар продовжує зростати: НБУ знову підняв офіційний курс

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 16:29
Долар продовжує зростати: НБУ знову підняв офіційний курс Фото: долар продовжує зростати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2021 року підняв офіційний курс до 27,24 гривень за долар. У порівнянні з попереднім банківським днем долар додав 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 27,2483 гривень за 1 долар (+0,0554). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,1929 гривень за 1 долар.

Долар продовжує зростати: НБУ знову підняв офіційний курс

Фото: курс валют на 20 грудня

Таким чином, долар вже третій день поспіль буде впевнено триматися вище 27 гривень.

Долар продовжує зростати: НБУ знову підняв офіційний курс

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

На відкритті міжбанку долар порівняно із закриттям попередньої сесії піднявся на три копійки - до 27,22 гривень. Менш ніж за годину до закінчення торгів курс знаходиться на рівні 27,28 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані виданням банкіри, курс долара в 2022 році перебуватиме в коридорі 26-28 гривень. При цьому він буде залежати відразу від декількох факторів.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".

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